Gli scienziati stanno tenendo d'occhio questi virus, che potrebbero causare una pandemia

Attraverso uno strumento online, gli scienziati stanno tenendo d'occhio diversi virus che, passando dagli animali, potrebbero causare la prossima pandemia mondiale. Lo strumento online è disponibile a tutti e si chiama SpillOver (potrete raggiungere il sito web attraverso questo link).

I ricercatori sperano che il loro strumento possa essere utilizzato da altri scienziati, responsabili politici e funzionari della sanità pubblica per condurre ulteriori studi su questi virus, così per avere una riduzione del rischio.

"Il SARS-CoV-2 è solo un esempio delle molte migliaia di virus là fuori che hanno il potenziale di riversarsi dagli animali agli esseri umani", ha dichiarato Zoë Grange, scienziato che ha guidato lo sviluppo di SpillOver come ricercatrice post-dottorato presso il One Health Institute presso l'Università della California.

Sappiamo che circa 250 virus sono considerati "zoonotici", ovvero si sono già diffusi dagli animali alle persone. Si stima, inoltre, che oltre 500.000 virus abbiano un potenziale per passare dagli animali agli esseri umani... anche che si tratta di qualcosa non molto probabile. Tuttavia, con questo in mente, gli esperti hanno considerato 32 fattori di rischio associati al virus e al suo ospite.

Quali sono questi fattori di rischio? Ad esempio il numero di specie animali infette dal virus e la frequenza con cui gli esseri umani interagiscono con gli animali selvatici nelle aree in cui è stato rilevato questo virus. Attualmente, al primo posto della classifica troviamo il virus Lassa (che ogni anno nei paesi dell'Africa crea dai 300.000 ai 500.000 casi), al secondo posto il SARS-CoV-2 e il virus Ebola al terzo.

"SpillOver può aiutare a far progredire la nostra comprensione delle minacce alla salute virale e consentirci di agire per ridurre il rischio prima che le pandemie possano prendere fuoco", afferma infine la coautrice dello studio Jonna Mazet, professoressa presso la UC Davis School of Veterinary Medicine.