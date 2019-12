Scienziati tengono topi al buio per una settimana, ecco quello che è successo

Uno studio pubblicato sulla rivista eNeuro ci mostra i cambiamenti avvenuti in alcuni topi tenuti al buio per una settimana. In questo periodo di oscurità è stato osservato un effetto già conosciuto in precedenza: una maggiore sensibilità ai suoni circostanti. Una sorta di "super-udito".

L'effetto sensoriale in questione è stato osservato molte volte anche negli esseri umani, ma il nuovo studio ci dà una comprensione più dettagliata di ciò che potrebbe accadere all'interno del cervello. L'oscurità, infatti, ha provocato ai topi un cambiamento delle reti neurali, modificando la loro sensibilità a diverse frequenze audio e mostrando una sorta di flessibilità che è stata ritenuta caratteristica dei giovani cervelli in via di sviluppo.

Manipolare la visione di un animale, quindi, può avere un effetto significativo sulla capacità di ascolto di quest'ultimo anche dopo tantissimo tempo dalla chiusura della "finestra di apprendimento uditivo", afferma il biologo Patrick Kanold dell'Università del Maryland. È importante, tuttavia, non dare troppo peso allo studio, visto che ha coinvolto solamente 15 topi, 6 dei quali tenuti al buio per sette giorni, mentre gli altri 9 hanno vissuto seguendo un normale ciclo giorno/notte.

Se questi cambiamenti dovessero verificarsi anche nell'uomo, però, potrebbero nascere nuove opzioni di trattamento per le persone con problemi di udito. Nello studio, una percentuale maggiore dei neuroni all'interno della materia grigia dei topi è stata assegnata all'ascolto di suoni ad alta e bassa frequenza, mentre una proporzione minore è stata utilizzata per rilevare la gamma media.

Lo studio è appena all'inizio, e i ricercatori vogliono condurre ulteriori esperimenti, iniziando dal capire che cosa ascoltino principalmente questi animali nell'oscurità. "Forse prestano attenzione ai rumori o alle voci degli altri topi, o forse prestano più attenzione ai passi che stanno facendo", afferma infine Kanold.

I topi sono - senza alcun dubbio - i soggetti per gli esperimenti preferiti dagli scienziati: dall'induzione di allucinazioni artificiali al "mitico" elisir di lunga vita.