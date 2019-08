Gli scienziati stanno testando un prototipo della tuta spaziale per Marte in Islanda

Un team di ricercatori ed esploratori si è avventurato in alcuni dei luoghi più remoti dell'Islanda per testare un prototipo di una tuta spaziale per Marte. Le condizioni della nazione ricordano, per diversi aspetti, quelli del Pianeta Rosso.

La tuta non è destinata per essere usata su Marte, ma qui sulla Terra. Gli scienziati stanno vivendo in prima persona le possibili condizioni che potrebbero trovare sull'arido pianeta, afferma Michael Lye della NASA, a Space.com.

"L'idea è che qualsiasi cosa tu faccia mentre esplori Marte, operazioni scientifiche, viaggiare o camminare, possa essere possibile dentro questo vestito", ha aggiunto. I sette i membri della squadra hanno provato la tuta dal 26 luglio al 5 agosto.

Il team non ha solo testato la tuta con attività come la raccolta di campioni e il movimento di base. Helga Kristín, geologa islandese, pilota di droni e guida del ghiacciaio, ha indossato la tuta durante una scalata su una parete di un ghiacciaio. Secondo Lye, le tute spaziali future dovranno adattarsi a persone con diversi tipi di corpo e forme, più di quelle attualmente disponibili.

Non è la prima volta che l'Islanda viene usata dalla NASA come "terreno di prova" per le future missioni. Recentemente infatti, un team della compagnia si è recato nei campi lavici dell'Islanda per testare un nuovo prototipo del Mars 2020.