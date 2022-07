Scienziati trasformano dei ragni morti in robot per un motivo da non credere

E se vi dicessimo che degli scienziati stanno utilizzando la carcassa di alcuni ragni morti per costruire una componente robotica funzionale? In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Advanced Science, infatti, gli addetti ai lavori stanno trasformando dei ragni morti in delle "pinze meccaniche".

Le zampe di ragno non hanno muscoli per estendersi, ma muovono le gambe tramite la pressione idraulica. Invece posseggono quella che gli esperti chiamano "camera del prosoma", o cefalotorace, che si contrae e invia del fluido corporeo interno alle gambe, facendole estendere e muovere (chissà la forza dell'aracnide più grande del mondo).

Così gli scienziati hanno inserito un ago nella camera del prosoma del ragno e hanno iniettato dell'aria: in questo modo sono riusciti ad attivare le zampe del ragno. Il team è stato in grado di far afferrare all'aracnide deceduto una pallina e ha utilizzato quell'esperimento per determinare una forza di presa massima di 0,35 millinewton.

Quindi, per quale motivo gli esperti hanno creato questi "ibridi" biologici e robotici? Per utilizzarli come dei componenti per le loro invenzioni. Gli addetti ai lavori hanno chiamato questo nuovo tipo di robotica "necrobotica". "Il concetto di necrobotica proposto in questo lavoro si avvale di design unici creati dalla natura che possono essere complicati o addirittura impossibili da replicare artificialmente", affermano i ricercatori nel loro articolo. I ragni sono anche biodegradabili, quindi usarli come parti di robot ridurrebbe la quantità di rifiuti nel settore.