Gli scienziati hanno trasformato l'acqua in metallo in un esperimento incredibile

L'acqua pura (ovvero senza sali minerali che si dissolvono in ioni liberi e che consentono alla corrente elettrica di fluire) è un isolante perfetto. Proprio per questo motivo il liquido in questione diventa "metallico" - elettronicamente conduttivo - solo a pressioni estremamente elevate riproducibili sono in laboratorio.

Tuttavia, così come hanno dimostrato degli scienziati in un esperimento incredibile del 2021, portando l'acqua pura a contatto con un metallo alcalino a condivisione di elettroni - in questo caso una lega di sodio e potassio - possono essere aggiunte particelle cariche che si muovono liberamente, trasformando l'acqua in metallo (altri materiali, invece, potrebbero trasformare l'acqua in combustibile).

La conducibilità dura solo pochi secondi, ma è comunque abbastanza per studiare queste proprietà incredibili. "Puoi vedere la transizione di fase all'acqua metallica ad occhio nudo!" ha dichiarato il fisico Robert Seidel dell'Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie in Germania. "Le goccioline argentate di sodio e potassio si ricoprono di un bagliore dorato, che è molto impressionante."

Praticamente qualsiasi materiale potrebbe teoricamente diventare conduttivo a pressioni sufficientemente elevate. Infatti, se gli atomi di un materiale vengono stretti tra loro, gli orbitali degli elettroni esterni inizierebbero a sovrapporsi, permettendo loro di muoversi e di diventare dei veri e propri conduttori.

Nel caso dell'acqua pura questa pressione è di circa 48 megabar, ovvero poco meno di 48 milioni di volte la pressione atmosferica terrestre al livello del mare (qualcosa di riproducibile solo in laboratorio).