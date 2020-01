Scienziati trovano cratere di un gigantesco asteroide che colpì la Terra 790.000 anni fa

Circa 790.000 anni fa un asteroide si scontrò con la Terra creando un cratere di 12 chilometri. Per decenni, gli scienziati hanno cercato il luogo di riposo del "sasso" che ha ricoperto la Terra di detriti, e ora potrebbero averlo finalmente trovato.

Un nuovo rapporto pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences aiuta a ricostruire parte del caos che ne derivò dopo l'impatto, afferma il coautore dello studio Kerry Sieh, geologo dell'Università tecnologica Nanyang di Singapore.

La maggior parte dei meteoriti ha colpito la Terra così tanto tempo fa che i loro crateri si sono quasi completamente erosi. Questo impatto, tuttavia, era enorme e abbastanza recente da rendere identificabile il sito colpito. Ma con rocce dall'impatto diffuse in tutto il mondo, il ritrovamento del luogo si è rivelato difficile da scovare.

Il sito ha eluso i geochimici per decenni, così Sieh ha deciso di adottare un nuovo approccio: guardare le immagini satellitari da parti del mondo in cui il meteorite potrebbe essersi schiantato. La sua ricerca ha poi trovato riscontro nell'altopiano di Bolaven, nel Laos meridionale, in una distesa di roccia piatta e poco profonda formata da lava indurita, abbastanza spessa da ospitare un cratere dalle dimensioni ipotizzate.

Gli scavi di persona hanno trovato della lava datata all'incirca nello stesso periodo dell'impatto, mentre i sedimenti circostanti erano più vecchi. Ulteriori misure hanno poi confermato la presenza di un cratere sottostante. Così Sieh e il suo team hanno ricostruito ciò che deve essere accaduto dopo l'impatto con l'asteroide.

Grande circa un chilometro e mezzo, la roccia spaziale avrebbe aperto un buco grande quanto Milano in un paio di secondi. All'impatto, i detriti di roccia sono stati scaraventati in aria ad una velocità di circa 450 metri al secondo, distruggendo tutto ciò che si trovava entro 480 chilometri dal sito dell'impatto. Le probabilità di un tale impatto sono estremamente basse, ma affascinano ancora Sieh, che sta attualmente studiando i materiali all'interno del cratere d'impatto per scoprire di più sullo scontro.