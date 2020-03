Scienziati trovano metodo per creare vaccini senza puntura: sciogliendolo in bocca

Un gruppo di ricerca ha sviluppato un nuovo metodo per stabilizzare virus vivi e altri medicinali biologici in una sorta di "pellicola" a rapida dissoluzione che non richiede refrigerazione e può essere somministrato per via orale. Poiché gli ingredienti per realizzare questi vaccini sono economici, il processo per crearli è relativamente semplice.

A livello globale, i tassi di vaccinazione sono migliorati negli ultimi dieci anni, ma sono ancora troppo bassi: 13.5 milioni di bambini non sono stati vaccinati nel 2018. Questa nuova tecnologia, recentemente presentata sulla rivista Science Advances, ha il potenziale per migliorare drasticamente l'accesso globale ai vaccini e altri medicinali biologici.

Il gruppo di ricerca ha iniziato a sviluppare questa tecnologia nel 2007, su richiesta del National Institutes of Health. Alla fine, dopo circa 450 tentativi nel corso di un anno, il team ha trovato una formulazione capace di sospendere virus e batteri in una pellicola. L'obiettivo è quello di portare questa nuova tecnologia sul mercato entro i prossimi due anni.

Tutti i vaccini, se conservati, perdono la loro potenza nel tempo e la velocità con cui lo fanno dipende principalmente dalla temperatura alla quale vengono mantenuti. Mantenerli continuamente refrigerati, infatti, è difficile, costoso e in alcune parti del mondo è quasi impossibile. Quindi la creazione di un vaccino che può essere conservato e trasportato a temperatura ambiente è un enorme vantaggio.

Grazie a questo metodo, inoltre, si avrà un impatto ecologico sensibilmente inferiore: la campagna di eliminazione del morbillo filippino del 2004, che ha immunizzato 18 milioni di bambini in un mese, ha generato 19.5 milioni di siringhe (143 tonnellate di rifiuti taglienti) e quasi 80 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

Insomma, un vaccino che potrebbe essere rivoluzionario, da molti punti di vista.