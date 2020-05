Scienziati trovano un nuovo efficace modo per iniettare medicine nelle piante

Anche le piante hanno bisogno di cure mediche, così come la maggior parte delle forme di vita di questo pianeta. Gli scienziati hanno sviluppato un modo estremamente accurato e delicato per fornire farmaci proprio dove le piante ne hanno bisogno. Quest'ultime possono già essere spruzzate con pesticidi, ma non penetrano realmente nelle radici.

Il nuovo metodo prevede l'utilizzo dei cosiddetti "microneedles", applicatori microscopici utilizzati per somministrare vaccini o altri farmaci. Posti sopra un cerotto a base di seta, quest'ultimi sono in grado di colpire direttamente il sistema circolatorio di una pianta. Oltre a fornire medicine o sostanze nutritive a diverse parti, il nuovo meccanismo potrebbe anche essere utilizzato perfino per prelevare campioni, così da essere facilmente trasferito in un laboratorio per le analisi o per la modifica di DNA.

La motivazione di questo nuovissimo progetto è venuto fuori dalla diffusione della malattia di inverdimento degli agrumi negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, che minaccia di colpire su larga scala un settore dal valore di 9 miliardi di dollari. Le olive e le banane (che potrebbero presto scomparire a causa di un fungo), inoltre, sono altri frutti particolarmente minacciati dalle malattie in tutto il mondo.

La seta, utilizzata come base del cerotto, non provoca una reazione nelle piante e può essere resa abbastanza degradabile una volta che i farmaci sono stati iniettati. "Abbiamo scoperto che gli adattamenti di un materiale progettato per la consegna di farmaci negli esseri umani alle piante non erano semplici, a causa delle differenze non solo nella vascolarizzazione dei tessuti, ma anche nella composizione fluida", afferma il biologo Eugene Lim.

Il primo "prototipo" del cerotto è stato testato su piante di pomodoro e tabacco. Il sistema dovrebbe adattarsi abbastanza facilmente alle altre piante, affermano i ricercatori, anche se ridimensionarlo si rivelerà più impegnativo. Questo lavoro comunque si rivelerà molto utile in futuro per salvare le piante dalle malattie.