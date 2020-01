Gli scienziati trovano un gruppo di particelle praticamente immortali

Nulla dura per sempre, non gli essere umani, la Terra, i pianeti e le stelle, forse neanche l'Universo stesso. Tuttavia gli scienziati potrebbero aver scoperto un'eccezione che, non casualmente, proviene dal mondo quantistico: le quasiparticelle. Questi strani oggetti potrebbero essere effettivamente immortali.

Moltissime particelle decadono, cioè si trasformano in una o più particelle diverse da quelle di partenza. Anche le quasiparticelle subiscono questo effetto, ma non importa; una volta che sono decadute, queste sono in grado di ricrearsi, potenzialmente all'infinito.

Questo sembra contraddire il secondo principio della termodinamica, il quale afferma che l'entropia in un sistema isolato può soltanto aumentare. Questo significa che, normalmente, i prodotti del decadimento non possono riorganizzarsi per creare la particella di partenza.

Come per molte leggi della fisica classica, la meccanica quantistica offre delle scappatoie a questi vincoli. Le quasiparticelle non sono particelle come siamo abituati a pensarli, sono delle entità particellari che "riassumono" la dinamica di un sistema più complesso e con molti corpi interagenti.

"Fino ad ora, l'assunzione era che le quasiparticelle, in un sistema interagente, decadessero dopo un certo tempo," afferma Frank Pollman della Technical University of Munich. "Sappiamo che l'opposto può accadere: un'interazione forte può fermare il decadimento completamente."

Le quasiparticelle sono fondamentali in fisica della materia; sono state ipotizzate da Lev Landau, celebre fisico russo e grande conoscenza di tutti gli studenti di Fisica, per semplificare le equazioni che coinvolgono molti corpi in sistemi quantistici. I Fononi, ad esempio, sono delle unità che rappresentano i livelli vibrazionali degli atomi in un cristallo.

I ricercatori coinvolti in questo studio hanno sviluppato un modello numerico per calcolare le interazioni tra quasiparticelle, le loro simulazioni hanno riprodotto i decadimenti.

"I risultati delle simulazioni ammettono il decadimento delle quasiparticelle, tuttavia una nuova particella identica emerge dai resti," spiega il fisico Ruben Verresen della Technical University of Munich e del Max Planck Institute per la Fisica dei Sistemi Complessi. "Se il decadimento è un processo molto veloce, una reazione inversa avverrà dopo un certo periodo e i resti si riuniranno di nuovo. Questo processo può avvenire all'infinito ed emerge un'oscillazione tra decadimento e rinascita."

I fisici sottolineano come questo, alla fine, non violi il secondo principio della termodinamica. Questo perché l'oscillazione è un'onda che si trasforma in materia ed è previsto dal dualismo onda-particella della meccanica quantistica. L'entropia non sta diminuendo, ma rimane costante. Questo è un fatto strano ma non viola esplicitamente nessuna legge fisica.

Anche se al momento questo lavoro è soltanto teorico, i ricercatori credono che questa immortalità sia utilizzabile per creare sistemi di memoria molto duraturi, da utilizzare con i computer quantistici.