Scienziati trovano prove per far luce sulla materia oscura: ecco da cosa è formata

Oltre a regalarci immagini straordinarie del nostro universo, il telescopio Hubble potrebbe aiutarci a risolvere uno dei maggiori enigmi del cosmo: la materia oscura. Secondo una nuova idea proposta in un recente studio, la materia oscura potrebbe essere composta da fotoni oscuri ultraleggeri.

La materia oscura rimane per ora uno dei misteri irrisolti dell'astronomia, ma degli scienziati hanno sviluppato un'ipotesi che si trova in perfetto accordo con i dati raccolti dal Cosmic Origin Spectrograph (COS), a bordo del telescopio spaziale Hubble. Si tratta di uno strumento in grado di effettuare misurazioni sulla "rete cosmica", un complesso agglomerato di filamenti che riempie lo spazio tra le galassie.

I dati raccolti dallo strumento suggeriscono che questi filamenti cosmici siano più caldi del previsto. Secondo gli scienziati, i fotoni oscuri sarebbero in grado di convertirsi in fotoni a bassa frequenza, riscaldando le strutture cosmiche e dando così una spiegazione al fenomeno.

I fotoni oscuri potrebbero essere ciò che compone la materia oscura, ma che cosa sono esattamente?

"I fotoni oscuri sono delle particelle ipotetiche, portatrici di forza nel settore oscuro, proprio come i normali fotoni sono portatori di forza dell'elettromagnetismo," hanno spiegato gli autori dello studio.

"Diversamente dai fotoni, tuttavia, possono avere massa. In particolare il fotone oscuro ultraleggero - con una massa di gran lunga più piccola dell'elettrone - è un buon candidato per la materia oscura."

Gli scienziati - che hanno studiato lo spostamento verso il rosso dei filamenti cosmici - hanno scoperto che per spiegarne il riscaldamento è necessario tenere conto degli effetti prodotti dai fotoni oscuri.

Questo studio potrebbe essere il primo passo verso nuove ricerche sulla materia oscura e sull'entusiasmante possibilità che potrebbe essere formata da fotoni oscuri.