Scienziati utilizzano i dati Apollo per creare la migliore mappa lunare di sempre

Gli scienziati dell'United States Geological Survey (USGS), in collaborazione con la NASA e il Lunar Planetary Institute, hanno creato la prima mappa geologica completa del nostro satellite. In questa nuova mappa, l'intera superficie lunare è stata accuratamente tracciata e tutte le sue caratteristiche sono state classificate per bene.

Questa mappa descrive esattamente l'incredibile varietà di punti scuri e luminosi sulla superficie della Luna. La mappa, in futuro, potrebbe anche essere molto preziosa per le missioni con equipaggio. "La gente è sempre stata affascinata dalla Luna", afferma Jim Reilly, ex astronauta della NASA e attuale direttore dell'USGS. "Quindi, è meraviglioso vedere USGS creare una risorsa che può aiutare la NASA a pianificare le missioni future."

Il team dietro la mappa ha utilizzato i dati delle recenti missioni satellitari sul satellite, nonché i dati raccolti e le mappe create durante le missioni Apollo della NASA. "Questa mappa è il culmine di un progetto decennale", dichiara Corey Fortezzo, geologo USGS e autore principale di questo lavoro. "Fornisce informazioni vitali per nuovi studi scientifici collegando l'esplorazione di siti specifici sulla luna con il resto della superficie lunare."

Queste nuove mappe saranno molto utili, quindi, durante le prossime missione umane sul nostro satellite, che dovranno iniziare, se tutto va bene, entro il 2024.