Scienziati vincono il Premio Nobel per la fisica dimostrando che Einstein si sbagliava

Alain Aspect, dell'Université Paris-Saclay in Francia, John Clauser, di JF Clauser & Associates negli Stati Uniti, e Anton Zeilinger dell'Università di Vienna in Austria, sono i vincitori del premio Nobel per la Fisica 2022, per il loro contributo pioneristico nel campo della meccanica quantistica.

Già nel XX secolo, questa teoria fisica aveva lasciato tutti a bocca aperta e ancor oggi non ha perso il suo fascino: la possibilità di prevedere ed analizzare, con equazioni fisiche, cose che accadono comunemente nella nostra vita quotidiana ha ammaliato ogni amante dei numeri.

Ma in realtà questa identificazione è molto grossolana, la meccanica quantistica ci permette di conoscere la probabilità di trovare particelle subatomiche in luoghi e momenti specifici. Quest’ultime, per intenderci, possono trovarsi in più posti contemporaneamente, prima che si esprima una posizione specifica da misurare.

Albert Einstein, uno dei padri fondatori della teoria, riteneva che le particelle non si muovessero casualmente, ma che ci fossero delle “variabili nascoste”, che sono da intendere come forze o leggi che non conosciamo e vediamo, che si aggiungono ad altri fattori che sono ben noti alla fisica, come la gravità o l’attrito. John Bell, uno di quei fisici che rimasero fin troppo affascinati dal visione di nuove variabili da scoprire, dimostrò con un test teorico nel 1964 che quei fattori si nascondevano solo nella mente di Einstein.

Secondo la meccanica quantistica, le particelle sono ineluttabilmente collegate tra loro (entanglement), in modo che se ne manipoli una, automaticamente anche le altre subiranno una variazione, indipendentemente dalla distanza. Tuttavia, se delle particelle in lontananza si influenzano istantaneamente, significherebbe che tale comunicazione è più veloce della luce, ma le stesse teorie di Einstein non riconoscono questa eventualità.

Se dei fotoni sono entangled, ovvero connessi, possono condividere delle proprietà, come la polarizzazione, indipendentemente dalla loro distanza. Sulla base di queste osservazioni, John Clauser ha analizzato il comportamento di due fotoni separati, al fine di confrontare gli esiti per verificare effettivamente che fossero collegati.

Sebbene i risultati di Clauser fossero rivoluzionari, c'erano alcune spiegazioni alternative e più esotiche per i risultati che ottenne. Il primo a contestare queste scappatoie fu Alain Aspect, dimostrando che le particelle di luce connesse tra di loro non stavano comunicando attraverso delle “variabili nascoste”, ma che fossero direttamente collegate in “modo spettrale” (spookily linked).