Gli scienziati vogliono assolutamente una missione per Urano entro il 2032

Non conosciamo né Nettuno né Urano. Per questo motivo gli esperti vogliono esplorare il prima possibile almeno uno di questi pianeti. Un gruppo di scienziati planetari negli Stati Uniti concorda sul fatto che è ora di inviare una sonda interplanetaria per studiare (finalmente!) Urano.

Un lancio tra il 2023 e il 2032 "è fattibile sui veicoli di lancio attualmente disponibili". La comunità scientifica, quindi, sta cercando persuadere la NASA per la creazione della missione Uranus Orbiter and Probe (UOP), che vedrà un veicolo spaziale dirigersi verso il gigante gassoso (anche se probabilmente dobbiamo aspettare fino agli anni '30).

La missione fornirà informazioni più approfondite sul gigante di ghiaccio. Fino ad oggi soltanto un veicolo spaziale ha visitato Urano, Voyager 2, e ha effettuato un sorvolo nel 1986 a circa 81.00 km di distanza. Insomma, capirete anche voi che non sappiamo molto del pianeta. Ed è un vero peccato, perché il corpo celeste è davvero interessante (e dopo più di 30 anni si scoprono ancora nuove informazioni).

Una missione farebbe conoscere finalmente la composizione precisa di Urano, ottenendo automaticamente molte più informazioni sulla natura del nostro sistema solare. "I pianeti simili a giganti di ghiaccio sono alcuni dei più comuni nell'Universo", ha affermato la professoressa del Caltech Bethany Ehlmann, una degli scienziati che ha proposto la missione. "Ne abbiamo due nel nostro vicinato cosmico nel nostro sistema solare, ed è giunto il momento di controllarli".

Attualmente l'Uranus Orbiter and Probe è stata proposta e non possiamo far altro che attendere la sua approvazione (o eventuale rifiuto).