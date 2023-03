Gli scienziati vogliono clonare un bisonte di 8.000 anni fa: è possibile?

Come ci insegna la clonazione umana, stiamo parlando di processi che non sono mai semplici e quando il tuo esemplare potrebbe essere morto da 8.000 anni, sicuramente tutto si complica.

Questo esemplare, è stato scoperto nell'estate del 2022, precisamente nell'area di Khaastaakh nella regione russa di Verkhoyansk. Successivamente l'esemplare è stato donato al Mammoth Museum Laboratory della North-Eastern Federal University (NEFU) di Yakutsk. Nonostante l'esemplare sia incompleto, tutti i resti ritrovati tra testa, arti anteriori e parte del torace, sono stati conservati molto bene per merito del permafrost.

"Preliminarmente, questo è un giovane individuo di circa 2 anni. Quando è morta non è stato ancora stabilito", ha dichiarato Maxim Cheprasov, capo del NEFU Mammoth Museum in una nota. Dato che i tessuti sono stati così ben conservati e dopo aver effettuato una vera e propria autopsia, alcuni membri del team pensano che potrebbe essere possibile utilizzare il DNA per clonare il campione.

"Stiamo lavorando con un reperto unico che potrebbe essere clonato in futuro. Ciò diventa possibile grazie al lavoro congiunto con un forte team di eminenti scienziati dell'Università Federale Nord-Orientale", ha affermato Hwang Woo Sok, professore della NEFU e direttore della Fondazione per la ricerca sulla biotecnologia degli Emirati Arabi Uniti.

A questo punto però, vale la pena sottolineare come Hwang Woo Sok ha perso la sua posizione presso la Seoul National University in Corea del Sud dopo che i suoi risultati sono stati giudicati fraudolenti, arrivando addirittura ad essere quasi arrestato per aver infranto le norme di etica medica sulla raccolta di ovuli umani. Il suo team è stato anche coinvolto in alcune polemiche dopo che è stato rivelato che un orso trovato nel permafrost che si pensava risalisse a 22.000 anni fa, aveva in realtà solo 3.500 anni.

Decisamente scettico, appare infatti il paleogenetista Love Dalén, che non è coinvolto nello studio: "Per rendere possibile la clonazione, bisogna trovare cromosomi intatti, ma quello che vediamo anche nei migliori esemplari è che ogni cromosoma è frammentato in milioni di pezzi."

Nonostante non si tratti questa volta dei bizzarri festeggiamenti per il ritrovamento di un bisonte di 50.000 anni fa, lo stesso Dalén sottolinea inoltre: "A mio avviso, è più probabile che tu possa lanciare una moneta e ottenere teste mille volte di seguito piuttosto che trovare un cromosoma intatto da un esemplare che ha migliaia di anni".