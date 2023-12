Scienziati vogliono inviare un nuovo 'disco d'oro' per contattare gli alieni

Sono passati più di quarant'anni da quando l'originale "Golden Record" è stato spedito nello spazio profondo insieme alle sonde Voyager, allo scopo di inviare un messaggio da parte dell'umanità ad una civiltà aliena. Ora, c'è chi propone di creare una riedizione del messaggio, immortalando l'essenza del pianeta Terra moderno.

Il disco d'oro originale contiene numerose informazioni riguardo la nostra storia e la società umana; questi contenuti furono scelti da una comitato guidato dall'astronomo Carl Sagan, ed includono le voci di persone in 55 lingue diverse, oltre a musica, suoni, scoperte scientifiche, immagini della natura e della nostra cultura.

Ovviamente quando fu spedito (una copia a bordo di entrambe le sonde Voyager), sapevamo già che le possibilità che venisse intercettato da un'altra civiltà fossero minime, e in ogni caso non in tempi brevi. Ma se dovessimo mettere insieme un altro disco simile, cosa dovrebbe contenere?

Il nuovo progetto - chiamato Message In A Bottle - è solamente agli inizi, ma i ricercatori sono certi di una cosa: dovrà esisterne una copia da tenere con noi, sulla Terra. "La replica salvaguardata sulla Terrà offrirà indizi inestimabili riguardo alla nostra civilizzazione per le future generazioni o per le specie intelligenti che la troveranno," spiegano gli autori.

Il nuovo disco conterrà anche video, rivelando di più sulla nostra cultura rispetto a foto e suoni. Rimane però un problema che affliggeva anche il progetto originale, ovvero come fare a creare un messaggio universalmente riconoscibile?

Per permettere agli alieni di decifrare anche un semplice "ciao", i ricercatori hanno pianificato un sistema in cui le informazioni vengono rivelate gradualmente, partendo dalle basi fondamentali per poi arrivare agli aspetti più complessi della società umana. Ogni strato conterrà la chiave per decodificare la parte successiva.

Qualunque sia l'esito, il progetto rimane senz'altro importante come testimonianza della nostra specie e dei nostri raggiungimenti, soprattutto ora che la sonda Voyager 1 comincia a perdere colpi.