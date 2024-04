Lo scienziato che capì l'evoluzione 100 anni prima Darwin e il cambiamento climatico

Un secolo prima che Charles Darwin scuotesse il mondo con "L'origine delle specie", un aristocratico francese, armato di curiosità e una fortuna ereditata, gettava le basi di quella che oggi conosciamo come teoria dell'evoluzione. Georges-Louis Leclerc, Conte di Buffon, con la sua opera monumentale "Histoire Naturelle".

La sua visione del mondo naturale, radicale e controversa, lo portò a ipotizzare il cambiamento delle specie nel corso del tempo, un'idea che sfidava apertamente le convinzioni dell'epoca secondo le quali la natura fosse un'entità immutabile, perfettamente ordinata dalla mano divina. Buffon utilizzava il suo immenso patrimonio non solo per finanziare le sue ricerche, ma anche per creare nel suo parco in Borgogna una sorta di laboratorio ambientale a cielo aperto.

Qui, osservando direttamente il comportamento degli animali e le dinamiche degli ecosistemi, iniziò a delineare quella che può essere considerata una delle prime teorie ecologiche, basata sull'osservazione della vita in relazione al suo contesto naturale. La sua preoccupazione per le estinzioni di specie, così come per i potenziali effetti dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo, lo rendeva un precursore non solo in biologia, ma anche in ecologia.

Nonostante la chiarezza e l'audacia delle sue osservazioni, Buffon dovette fare i conti con l'ostilità del contesto culturale e scientifico del suo tempo, che lo costrinse a ritrattare pubblicamente alcune delle sue affermazioni più innovative, per evitare accuse di eresia. Le sue idee, considerate troppo avanti, furono messe da parte, e solo con Darwin trovano una piena conferma e diffusione.

Su SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti di oggi.