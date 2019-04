Uno scienziato dichiara: 'la scoperta della vita aliena è inevitabile e imminente'

L'intero universo è pieno di miliardi di stelle, che vengono orbitate da altrettanti pianeti. Secondo Cathal O'Donnell, un ricercatore di bioprinting 3D al St. Vincent's Hospital di Melbourne, tutti questi mondi renderanno imminente la scoperta di forme di vita aliene.

Lo scienziato è un fanatico delle probabilità, e sostiene che nella vastità dello spazio esistono, sicuramente, dei pianeti extrasolari che orbitano nella zona abitabile (i punti perfetti, ne troppo caldi e ne troppo freddi, per lo sviluppo della vita) di una stella.

Un pianeta non deve avere per forza un clima temperato, visto che, sempre secondo O'Donnell, anche in Antartide è possibile trovare delle forme di vita, in fonti d'acqua idrotermali, in acque profonde e in altri ambienti apparentemente inospitali.

La realtà è però ben diversa e, nonostante la stiamo cercando da molto tempo, la vita extraterrestre sembra introvabile. Questo non scoraggia O'Donnell, che prevede che saremo in grado di trovare la vita entro il prossimo futuro. "L'antica domanda del 'Siamo soli?' È passata dall'essere una riflessione filosofica a un'ipotesi verificabile", scrive O'Donnell. "Dovremmo essere preparati per una risposta."

Gli scienziati cercano da sempre di dare una risposta a questo antico quesito, e ultimamente si è scoperto che la vita potrebbe essere più resistente di quello che si pensa: capace di resistere ad alte ondate di radiazione, o addirittura potrebbe essere presente prima della formazione dei pianeti.