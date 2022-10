Nessun scienziato ha identificato l'origine di questo inquietante squalo da 'incubo'

Non è sicuramente facile identificare tutte le specie e sottospecie a cui appartengono gli animali, per questo motivo gli esperti si sono trovati enormemente in difficoltà quando un curioso squalo di acque profonde è stato trascinato al largo delle coste australiane.

La creatura è stata catturata da un pescatore a una profondità di circa 650 metri al largo della costa del New South Wales in Australia. Le caratteristiche insolite dello squalo hanno rapidamente attirato l'attenzione di altri utenti di Facebook, il luogo in cui è stata pubblicata la foto che potrete vedere allegata alla notizia, rimasti stupiti dalla carogna.

Tra supposizioni e teorie strampalate che girano spesso sui social, un po' di chiarezza - seppur ci siano ancora diversi dubbi - è stata fatta da Christopher Lowe, direttore dello Shark Lab presso la California State University di Long Beach: "mi sembra uno squalo zigrino (Dalatias licha), noto nelle acque al largo dell'Australia".

Tuttavia l'incertezza in questo caso vige anche tra gli esperti. Secondo Dean Grubbs, biologo marino ed esperto di squali presso la Florida State University, la creatura è un Centroscymnus owstonii, un tipo di squalo dormiente della stessa famiglia degli squali "secolari" della Groenlandia. È anche possibile che il pesce appartenga a una specie mai vista prima, ma per Brit Finucci, uno scienziato del National Institute of Water and Atmospheric Research in Nuova Zelanda specializzato in queste creature di acque profonde, si tratta di un centroforo comune (Centrophorus granulosus).