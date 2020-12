Il grande scienziato Isaac Newton è stato il padre di tutti i complottisti?

Isaac Newton è universalmente conosciuto come il "Padre della gravità", grazie - tra le tantissime cose - alle legge di gravitazione universale. Tuttavia, lo scienziato era molto attivo anche in altri studi oltre la matematica, ed amava tutte le scienze... anche quelle un po' meno "ortodosse", come lo studio dell'alchimia e dell'occultismo.

Si pensi, ad esempio, che lo stesso Newton cercava la cura per la peste con un impacco di rospo in polvere e vomito dell'anfibio. Non solo: in delle pagine trovate in un manoscritto dello scienziato, Newton riflette sulla Grande Piramide di Giza dell'antico Egitto, che lo scienziato credeva fosse progettata attorno a un'unità di misura egiziana chiamata "cubito reale".

Newton pensava che quantificando il cubito reale, avrebbe potuto essere in grado di affinare le proprie teorie sulla gravitazione e fornire una misura senza precedenti della circonferenza della Terra. Inoltre, cosa più interessante, avrebbe potuto - secondo lui - prevedere quando sarebbe finito il mondo, come predetto nella Bibbia.

Queste sue "ossessioni" sono state trovate in alcune note manoscritte frammentarie dello stesso Newton, attualmente messe all'asta da Sotheby's. I testi, infatti, sono bruciati, a causa di una candela rovesciata accidentalmente dal cane del famoso scienziato, Diamond. "Queste note fanno parte della rete sorprendentemente complessa di studi interconnessi di Newton, come filosofia naturale, alchimia, teologia", spiega il listino dell'asta.

Oggi, questo tema fa parte della pseudoscienza, la "piramidologia", e molti dei loro sostenitori affermano che la grande piramide di Cheope contenga simboli al proprio interno su varie predizioni del futuro, come la crocifissione di Gesù e l'avvento della seconda guerra mondiale. Come mai il padre della gravità non ha mai pubblicato nulla sulla questione? "La segretezza era un principio ampiamente diffuso della ricerca alchemica, e le convinzioni teologiche di Newton, se rese pubbliche, gli sarebbero costate almeno la carriera".

Isaac Newton era quindi un complottista? Molto probabilmente no, poiché se fosse stato convinto - e soprattutto certo - dei suoi studi sicuramente li avrebbe pubblicati. Tuttavia, sapendo che l'argomento fosse quanto meno discutibile, lo scienziato ha sempre cercato le prove e condotto gli studi per conto suo, quasi per hobby, in attesa della svolta che, ovviamente, non è mai arrivata. Il mistero affascina da sempre l'essere umano, e anche Newton lo era. Era comunque il 1600.