Uno scienziato sta facendo una lista delle mutazioni che potrebbero dare dei 'superpoteri'

George Church uno scienziato genetista di Harvard, famoso per le sue dichiarazioni di far risorgere un mammut lanoso di 4.000 anni, sta raccogliendo una lista di mutazioni e alterazioni genetiche che potrebbero donare agli umani dei superpoteri. Ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità.. e anche grandi controindicazioni.

La lista in questione elenca i pro e i rispettivi contro di ciascun gene. Per fare un esempio, una specifica mutazione al gene LRP5 potrebbe offrire delle ossa extra-forti ma potrebbe rendere più difficile il galleggiamento.

Tra le altre modifiche genetiche, c'è la possibilità di resistere alle radiazioni o di trattenere il respiro sott'acqua per un tempo molto più lungo del normale. Pochissimi dei genotipi di questa fantomatica lista hanno dei contro, non perché non ce ne siano, bensì perché eventuali effetti collaterali di queste mutazioni sono, per ovvie ragioni, sconosciuti.

Lo stesso Church ha fatto notare che alcune di queste mutazioni potrebbero causare seri problemi medici. Ad esempio, disabilitare il gene PCSK9 potrebbe ridurre le possibilità di sviluppare malattie coronarie, ma aumenterebbe il rischio di sviluppare diabete e disabilità cognitive.

Disabilitare il gene CCR5 invece, potrebbe aumentare la resistenza all'HIV ma aumentare la suscettibilità al virus del Nilo occidentale (una sorta di febbre). Questa lista, per adesso, serve solo per osservare i cambiamenti possibili che potrebbero verificarsi alla modifica di un particolare gene.

Tuttavia queste modifiche genetiche, in un futuro ancora lontano, potrebbero essere utilizzate per agevolare la vita umana (oltre a creare dei supersoldati). Diversi scienziati stanno attualmente studiando dei metodi per modificare i geni umani, e la ricerca sta iniziando ad essere rilevante. In Cina ad esempio, sono già nati i primi bambini geneticamente modificati.