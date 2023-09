Scienziato 'pazzo' che ha modificato bambini geneticamente, vuole trasformare l'umanità

Poche figure sono tanto polarizzanti quanto He Jiankui, lo scienziato cinese che ha scosso la comunità globale con le sue sperimentazioni di modifica genetica su embrioni umani. Questo audace ricercatore non è solo un pioniere, ma anche un personaggio che incarna le complesse questioni etiche che circondano la biotecnologia avanzata.

JK è diventato famoso, o piuttosto infame, per aver utilizzato la tecnologia CRISPR per modificare geneticamente gli embrioni di due gemelle, conosciute con i loro pseudonimi Lulu e Nana, in modo da renderle immuni dall'HIV. La sua visione, però, va ben oltre la semplice modifica genetica; aspira a a trasformare il destino dell'umanità.

Lo scienziato è sempre stato affascinato dal potenziale della modifica genetica per curare o addirittura prevenire malattie devastanti come il cancro, l'Alzheimer e l'HIV... ma la sua ambizione non si ferma qui: immagina un futuro in cui la vita umana sarà estesa fino a 120 anni, un'età che sembra quasi divina.

"Capisco che il mio lavoro sarà controverso", ha affermato in passato lo scienziato, "ma credo che le famiglie abbiano bisogno di questa tecnologia e sono disposto a sopportare le critiche per loro." Il disappunto non è mancato, soprattutto quando ha iniziato a interrogare altri scienziati sull'etica della modifica genetica su embrioni, una pratica che avrebbe implicazioni non solo per gli individui nati da quegli embrioni, ma anche per le loro future generazioni.

Dopo essere stato rilasciato dalla prigione lo scorso anno, JK è tornato alla ribalta, questa volta come capo del dipartimento di medicina genetica presso il Wuhan Institute of Technology. Qui, sembra essere sulla via per continuare la sua missione di creare una "vaccinazione genetica" capace di prevenire una vasta gamma di malattie che affliggono l'umanità.

Alcuni lo vedono come un visionario, altri lo considerano un pericolo per la società, ma probabilmente la verità sta in mezzo: voi come la pensate?