Scienziato propone una riserva naturale su Marte... e ha perfettamente senso

Per molti Marte sarà una sorta di "seconda casa per la Terra", l'unico modo per preservare la nostra specie a detta di molti, ma colonizzare un altro pianeta - nonostante si stiano creando dei progetti per delle città futuristiche - non è semplice. C'è un altro piano in serbo per il pianeta rosso: creare una bolla e mettergli una riserva naturale.

L'idea in questione arriva direttamente dall'ingegnere civile dell'Università di Bristol, Paul Smith. "Se la crescita della popolazione umana non è controllata, le aree naturali devono essere sacrificate", scrive lo scienziato sull'International Journal of Astrobiology. "Un'alternativa è creare più habitat, terraformando Marte."

Fare qualcosa del genere non è ovviamente facile, ma avremo a disposizione le grandi riserve di ghiaccio d'acqua nascoste nel pianeta e la regolite marziana, ricca di alcuni elementi necessari per l'agricoltura terrestre, in particolare il fosforo (nonostante non sia comunque sufficiente per la coltivazione, poiché mancano altri elementi essenziali).

Smith non suggerisce di terraformare l'intera superficie marziana, ma creare piuttosto delle "cupole" con dentro un'ambiente terrestre. Modelli "facsimili" di foreste terrestri. "Servirebbe come riserva naturale extraterrestre (ETNR), rifugio psicologico e orto botanico utilitario", scrive Smith, "sostenendo specie di valore per i coloni per i metaboliti secondari (vitamine, aromi, profumi, medicine, colori e stimolatori dell'umore)."

Sicuramente un'operazione non semplice, ma con lo sviluppo spaziale e l'avanzamento tecnologico un giorno tutto ciò potrebbe essere fattibile.

Voi che ne pensate?