Scienziato propone di trasformare le miniere in batterie di gravità, ecco come

Trovare delle fonti di energia rinnovabili è una delle sfide più grandi affrontate dall'uomo al giorno d'oggi, e anche se alcune di queste possono sembrare assurde - come ad esempio l'idea di trasformare delle miniere abbandonate in batterie giganti - potrebbero rivelarsi cruciali per il futuro.

Il funzionamento è probabilmente simile a come ve lo immaginate: ogni oggetto che si trova in una posizione elevata possiede dell'energia potenziale; facendolo cadere, questa energia potenziale viene trasformata in energia cinetica, da cui è possibile ricavare elettricità. Nel caso specifico di una batteria di gravità, verrebbe usata della sabbia posta su un ascensore e poi abbassata nel pozzo di una miniera, estraendo energia utilizzando un freno rigenerativo.

Il freno rigenerativo è un sistema già utilizzato in molti veicoli, specialmente auto elettriche ed ibride, per ricaricare la batteria estraendo energia in seguito al rallentamento (che normalmente si dissiperebbe in aria tramite calore). Una volta che la sabbia è stata depositata sul fondo, questa potrà essere riportata su nei periodi di abbondanza di energia.

Nel mondo esistono probabilmente milioni di miniere abbandonate e sfruttarle come una nuova fonte di energia pulita e rinnovabile potrebbe giovare non solo all'ambiente ma anche alle piccole comunità locali.

"Quando una miniera chiude, vengono licenziati migliaia di operai. Ciò devasta le comunità che si basano sulle miniere per la loro produzione economica," ha affermato Julian Hunt, ricercatore e autore dello studio. "Le miniere hanno già l'infrastruttura di base e sono connesse alla rete elettrica, il che riduce enormemente i costi e facilita l'implementazione di centrali green."

In futuro sarà fondamentale investire in soluzioni alternative come queste, in aggiunta all'energia nucleare. Rimanendo in tema, in Cina è partita la costruzione di un'isola nucleare per la produzione di energia pulita.