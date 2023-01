Lo scienziato del trapiantato di testa del 2017 vuole trapiantare un cervello

Il neurochirurgo Sergio Canavero è diventato "famoso" per aver effettuato una procedura di trapianto di testa di prova su due cadaveri nel 2017, annunciando subito dopo la sua intenzione di eseguire la stessa operazione su un paziente umano vivo paralizzato dal collo in giù. L'operazione non è mai avvenuta, ma Sergio sembra aver un altro obiettivo.

Lo scienziato in un editoriale ha affermato che i trapianti di cervello sono ora "tecnicamente fattibili". C'è da considerare - e da sottolineare - che le affermazioni di Canavero sul suo "trapianto di testa" vennero accolte con molto scetticismo da parte di altri neuroscienziati e professionisti medici.

"Puoi saldare insieme due metà di auto diverse e definirlo un successo se vuoi", scrisse in merito alla questione il neuroscienziato Dean Burnett sul Guardian. "Se nel momento in cui giri la chiave nell'accensione tutto esplode, la maggior parte farebbe fatica a sostenere il tuo lavoro."

Il trapianto di testa doveva avvenire qualche anno fa, ma a causa del ritiro di alcuni volontari sembra essere finito nel dimenticatoio... fino a oggi, dopo una nuova affermazione da parte di Canavero. Nell'articolo il neuroscienziato scrive che "lo sviluppo del trapianto di cervello – ovvero prendere il cervello sano di un individuo e metterlo in un corpo donatore – è necessario a causa dell'indisponibilità di tecnologie che possano ringiovanire con successo un corpo invecchiato."

Nel documento viene perfino descritta l'operazione che il medico dovrebbe affrontare. Sebbene affermi che sarà necessario sviluppare nuovi strumenti per eseguire l'operazione, il dottor Sergio sostiene che ciò sia fattibile. "Un trapianto di cervello completo è realizzabile, almeno teoricamente. Naturalmente, saranno necessarie ulteriori prove cadaveriche approfondite, seguite da test su donatori di organi cerebralmente morti" conclude lo scienziato. "Con finanziamenti adeguati, un sogno di lunga data potrebbe finalmente diventare realtà."

Ad oggi a una persona sono stati impiantati reni di maiale e un cuore di suino, ma mai un cervello! E passerà ancora del tempo molto probabilmente.