Una scimmia armata di coltello semina il caos in Brasile e diventa un "meme"

Le scimmie sono adorabili, ma alle volte possono essere davvero spaventose... soprattutto se girano armate con un coltello. Secondo quanto riferiscono i Mass Media, infatti, un piccolo primate ha seminato il caos nella città di Corrente nello stato di Piaui, in Brasile, per una settimana.

I primi dettagli di questa bizzarra storia sono emersi online, quando è stato pubblicato un video che mostrava quello che sembra essere un macaco mentre brandiva la sua arma contundente. In passato si sono verificati incidenti simili nel territorio, poiché numerosi insediamenti nelle aree rurali hanno una popolazione di primati vicino a loro (nel frattempo, sapete che sono molto più versatili di noi nel problem solving?).

Secondo l'autore del video che ha reso virale la faccenda, la creatura è stata divisiva: c'è chi l'ha trovata adorabile, chi la considera un "meme" e chi è rimasto terrorizzato. L'animale ha effettivamente "creato diversi pasticci, danneggiando i tetti delle case", afferma il regista del filmato, il residente locale Alessandro Guerra.

La scimmia non intendeva attaccare le persone, ma ci sono stati residenti locali che non hanno apprezzato la sua presenza (mentre altri, invece, l'hanno invitata persino in casa loro). Lamentele e preoccupazioni sul primate sono state riportate all'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili - dopo che la polizia ha affermato che non poteva intervenire sulla faccenda - che si è impegnato a esaminare il caso.

Un episodio simile è stato visto con gli abitanti di Fukushima che, 10 anni dopo essere tornati nelle loro abitazioni, se la sono dovuta vedere con delle scimmie agguerrite e territoriali.