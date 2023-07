Quello che ha fatto questa scimmia al corpo di suo figlio è davvero terribile

Kumasi, una femmina di drillo (Mandrillus leucophaeus), ha mostrato un comportamento inconsueto dopo la morte del suo piccolo. Ha portato con sé il corpo del piccolo per diversi giorni, impedendo ai custodi di rimuoverlo e poi, alla fine, ha condotto un atto che ha scioccato gli osservatori.

La madre ha iniziato a divorare il corpo del suo piccolo. Questo comportamento, che può sembrare orribile da un punto di vista umano, potrebbe avere una spiegazione biologica. Secondo gli esperti, il gesto fatto da Kumasi potrebbe essere un modo per recuperare l'energia spesa durante la gestazione, aumentando così le sue possibilità di successo riproduttivo in futuro.

"Se consideriamo l'incredibile investimento energetico riproduttivo delle madri primate, il cannibalismo può essere considerato un tratto evolutivo adattativo che aiuta la madre a recuperare energia dopo la gestazione", ha affermato Elisabetta Palagi, biologa primate all'Università di Pisa del Bel Paese. Otto giorni dopo la sua nascita, purtroppo, il piccolo è morto.

La causa della sua dipartita non è mai stata determinata e dopo la morte del figlio, Kumasi ha trascinato il corpo per quasi due giorni, impedendo ai custodi di rimuoverlo (ecco perché fanno in questo modo). Verso la fine del secondo giorno, il primate ha iniziato a mangiare il corpo del suo piccolo, consumando la maggior parte dei resti. "Il fatto che la madre non abbia condiviso la carcassa con altri membri del gruppo sostiene l'ipotesi del beneficio nutrizionale del cannibalismo", afferma infine Palagi, perché gli altri non avevano bisogno delle sostanze nutritive aggiuntive.

