Questa scimmia è un NFT ed è appena stata acquistata per oltre 10 milioni di Dollari

Il mondo degli NFT continua a sorprendere tutti con sempre più acquisti sorprendenti nel corso delle ultime settimane. Se il megayacht del metaverso The Sandbox venduto a 650mila Dollari circa aveva già sollevato non poche polemiche, questa scimmia disegnata con pochi pixel venduta a oltre 10 milioni di Dollari vi stupirà ancora di più.

La scimmia in quesitone, che trovate in copertina alla notizia, si chiama “CryptoPunk #4156” ed è una delle 24 rare scimmie della serie di NFT denominata, appunto, CryptoPunk. Si tratta di uno dei prodotti più famosi e in voga nel mondo dei Non-Fungible Token, e consiste in 10.000 personaggi generati automaticamente e tutti unici. Ognuno di essi è stato regalato inizialmente a chiunque avesse un wallet Ethereum nel 2017, mentre oggi soltanto alcuni di essi sono disponibili per l’acquisto tramite aste aperte dai loro proprietari in momenti casuali.

Nel caso specifico di CryptoPunk #4156, essa è solo una delle 24 scimmie parte della collezione, tra l’altro dal percorso alquanto interessante. Dopo il primo claim nel giugno 2017, essa venne venduta nell’agosto dello stesso anno per meno di 0,01 Dollari nonostante altre offerte da 16 Dollari che, al tempo, risultavano cifre folli. Nel dicembre 2017 il nuovo proprietario ricevette un’offerta di ben 20 ETH, allora pari a un totale di 13.685 Dollari, ma l’offerta venne rifiutata.

Nell’agosto 2018, dunque, il suo possessori riaprì un’asta vendendo infine l’NFT per 64 Dollari. Neanche un mese dopo, lo stesso NFT venne venduto a 645 Dollari e rimase dormiente nonostante le molteplici offerte da diverse migliaia di Dollari. Nel febbraio 2021 si registrò una nuova vendita per 1,25 milioni di Dollari e, infine, giusto nelle ultime ore ha cambiato nuovamente proprietario per 2.500 ETH, ovvero circa 10,26 milioni di Dollari al cambio attuale.

A oggi risulta una delle più grandi vendite di sempre nel mondo degli NFT, ma attenzione: il nuovo possessore di CryptoPunk #4156 ha infatti rimesso all’asta tale token per 16,58 milioni di Dollari. Al momento mancano offerenti, ma dati i precedenti potrebbero arrivare da un momento all’altro.