Scimmia prende la 'moto' e afferra la bambina: BossLogic ironizza sul video

Negli ultimi giorni, sui social network è diventato rapidamente popolare un video in cui una scimmia arriva con una "moto" giocattolo, afferra un bambina e tenta di portarla con sé, venendo per fortuna "cacciata" dai presenti (lo potete vedere in calce alla notizia, ma si tratta di immagini che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno).

Stando a quanto riportato da varie fonti internazionali, Daily Mail e Indian Express compresi, tutto si sarebbe svolto nel Villaggio di Tanjungsari, in Indonesia. L'accadimento è finito nel verso giusto e nessuno si è fatto male, anche se ovviamente le immagini stanno lasciando sbalorditi gli utenti del Web. Inutile dire che il contenuto multimediale sta facendo molto discutere, tra chi afferma che si tratti di un fake e chi dice che sia accaduto veramente. Immancabili le discussioni su Reddit. In ogni caso, il video ha fatto il giro del mondo e ha collezionato oltre 34,4 milioni di visualizzazioni.

Il contenuto multimediale ha anche attirato l'attenzione di BossLogic, ovvero l'artista scelto da Ubisoft per presentare Assassin's Creed Valhalla. Infatti, Kode Abdo, questo il vero nome del disegnatore e illustratore australiano, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una falsa locandina ironica di un fantomatico film di Michael Bay chiamato "The Vendetta" (con tanto di sottotitolo "No More Monkey Business"), in cui si vede una bambina scappare da una scimmia su una moto giocattolo.

Insomma, BossLogic ha voluto ironizzare sul video che sta facendo il giro del mondo in questi giorni e il mondo del Web sembra aver gradito la sua "opera".