Una scimmia su tre scomparirà dalla faccia della Terra per un motivo molto stupido

L'insaziabile richiesta di metalli necessari per alimentare la rivoluzione verde sta mettendo in pericolo il mondo animale. Alcune aziende si stanno mettendo di traverso nel raggiungimento di un mondo più green ma la domanda di metalli preziosi è un problema più grande di quanto immaginiamo...soprattutto per le scimmie.

In Africa, un continente straordinariamente ricco di minerali cruciali per le tecnologie pulite, centinaia di migliaia di primati sono a rischio a causa dell'intensificazione delle attività estrattive. Queste operazioni non solo promettono di alimentare veicoli e tecnologie amiche dell'ambiente ma portano con sé un pesante tributo ecologico: la possibile scomparsa di una parte significativa della biodiversità.

Risorse come il cobalto, il manganese, il grafite e i metalli del gruppo del platino sono indispensabili per i dispositivi che supportano l'obiettivo di decarbonizzazione. Tuttavia, la corsa a sfruttare queste risorse sta accelerando l'apertura di nuove miniere e l'espansione delle attività estrattive, spesso a discapito degli habitat naturali. È stato anche trovato il più grande deposito di litio al mondo di recente.

Quattro famiglie di primati, tra cui gli scimpanzé comuni, i bonobo e due specie di gorilla, chiamano queste foreste casa. Tuttavia, molte delle zone abitate da queste scimmie coincidono con le aree ricche di minerali mirate dalle compagnie di estrazione. La sovrapposizione preoccupante suggerisce che circa l'80% delle popolazioni di primati potrebbe essere direttamente influenzato dall'espansione mineraria.

Una ricerca condotta da un team internazionale ha esaminato sia le operazioni minerarie esistenti che quelle in programma, indica che circa 180.000 primati potrebbero perdere il loro habitat naturale.

Il dilemma etico che si pone è evidente: come può il progresso verso un futuro a basse emissioni di carbonio essere bilanciato con la necessità di preservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali?

