Una scimmia allo Zoo è sospettata di aver chiamato la polizia

Dopo aver ricevuto una misteriosa chiamata, i poliziotti della contea di San Luis Obispo, una città della California, hanno subito messo in moto le loro doti investigative per cercare di capire chi avesse fatto questa telefonata. "E se fosse qualcuno in pericolo o in difficoltà?" pensavano gli agenti. In realtà è stata una scimmia.

Gli agenti hanno infatti scoperto fin da subito che la chiamata era stata effettuata da uno zoo e, dopo essersi precipitati sul luogo, i custodi hanno affermato di non aver attuato nessuno squillo alla polizia. Tuttavia, secondo quanto riferito, il colpevole è una scimmia cappuccina di 10 mesi che aveva rubato un cellulare. In un'altra parte del mondo, invece, un gorilla è diventato dipendente dallo smartphone.

"Ci è stato detto che le scimmie cappuccine sono molto curiose e afferreranno qualsiasi cosa e inizieranno a premere i pulsanti", scrive l'ufficio dello sceriffo della contea di San Luis Obispo su Facebook. "Ed è quello che ha fatto Route... trovando guarda caso la giusta combinazione di numeri per chiamarci."

Il primate Route ha effettuato il furto dal carrello da golf dello zoo, che i custodi usano per spostarsi. Un gesto del genere, nonostante la banalità, non fa altro che dimostrarci l'intelligenza di questi animali anche in giovane età. Questa non è certamente il primo caso del genere: a Bali, infatti, i macachi dalla coda lunga oltre a rubare sono perfino capaci di barattare... mentre in Giappone stanno combattendo contro gli umani.