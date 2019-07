Anche le scimmie amano guardare la televisione in compagnia

E’ stato scoperto da un gruppo di ricercatori che scimpanzé e bonobi, quando guardano la televisione insieme, sviluppano una maggiore affinità tra di loro.

Questo è quanto è stato osservato da due ricercatori affiliati alla Duke University ed al Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology che hanno studiato il comportamento di questi animali quando venivano messi davanti ad uno schermo televisivo.

A tutti noi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di stringere amicizia o incontrare nuovi compagni, perfino l'amore, in una sala cinematografica o davanti alla televisione ed infatti i ricercatori, fino a questo momento, credevano che questa caratteristica fosse prerogativa degli esseri umani.

A quanto pare, però, anche gli scimpanzé ed i bonobi condividono con noi la capacità di creare legami forti con altri membri della stessa specie semplicemente guardando un programma televisivo.



Per tenere davanti lo schermo questi animali, i ricercatori hanno utilizzato del succo di frutta all’uva, giusto per invogliarli a rimanere seduti e guardare dei video che venivano trasmessi sui terminali televisivi.



Le immagini che le scimmie vedevano erano video di altri scimpanzé impegnati in attività quotidiane.

Uno studio precedente aveva infatti dimostrato che il loro programma televisivo preferito fossero altri scimpanzé intenti a svolgere le loro faccende quotidiane.

Per capire se le scimmie stavano osservando effettivamente lo schermo sono stati usati dei sensori che seguivano il movimento degli occhi degli animali.

Gli scimpanzé, durante gli studi, osservavano lo schermo in coppie ed è stato così dimostrato che le interazioni di legame fossero molto più forti ed intense proprio quando condividevano quell’attività e bevevano il loro succo d’uva.

I ricercatori hanno supposto che i legami sociali tendono, come negli esseri umani, a farsi più forti ed intensi quando si partecipa insieme ad eventi condivisi.



Il fatto che queste dinamiche siano condivise con altre specie diverse dimostra quanto queste siano state evolutivamente importanti, rimanendo quasi invariate nel corso dell’evoluzione.

Ma non solo. Una ulteriore considerazione ci porta a riflettere sulle attuali dinamiche sociali che vedono sempre più gli esseri umani preferire il contatto impersonale dei social media alla frequentazione fisica di eventi sociali.