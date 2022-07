Queste scimmie stanno iniziando ad addomesticare i lupi?

I cani discendono dai lupi, che furono addomesticati dagli esseri umani migliaia di anni fa. Adesso questi babbuini potrebbero star seguendo la nostra stessa strada e iniziando il loro processo di addomesticamento di queste creature.

Stiamo parlando dei babbuini Gelada (Theropithecus gelada), grosse scimmie che vivono nelle montagne e nelle praterie dell'Etiopia noti per la loro dieta molto particolare composta principalmente da erba. Alcune prove suggeriscono che questi primati stiano iniziando a sviluppare relazioni di cooperazione con i vicini canidi etiopi (Canis simensis), chiamati anche "simenia".

Il babbuino, in particolare, potrebbe avere una relazione semi-cooperativa con l'altra specie. Gli esperti, infatti, hanno scoperto che quando le scimmie pascolavano in branchi, i lupi occasionalmente sfrecciavano in mezzo a loro, ma non per scopo intimidatorio o di caccia dei primati: erano interessati a cercare i roditori per nutrirsi.

I canidi, secondo gli scienziati, sembrano avere un più alto tasso di successo (circa 2,5 volte in più) nella caccia ai roditori quando si aggirano intorno ai T. Gelada. Il motivo potrebbe essere semplice: i C. simensis possono nascondersi tra i quadrumani, il che significa che i roditori hanno più difficoltà a individuare i predatori.

Tuttavia, questo beneficio (per adesso e per quanto ne sappiamo) è solo da parte dei lupi, poiché la Gelada non ha alcun vantaggio nello sfruttare l'animale. La ricerca futura, però, approfondirà sicuramente questo insolito legame.

