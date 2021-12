Scimmie massacrano 200 cuccioli di cane per vendetta dopo che i cani uccidono una scimmia

Dopo che alcuni cani hanno ucciso un cucciolo di scimmia, questi primati hanno massacrato a loro volta 200 cuccioli di cani per vendetta. Questo episodio è realmente accaduto in un villaggio dell'India, a Lavool. Tuttavia, la storia sembra non essere molto chiara.

Innanzitutto, come riportato dai media locali, delle scimmie sono state avvistate all'interno del villaggio mentre rapivano i cuccioli di cane, che poi sarebbero stati portati in luoghi elevati dove sarebbero morti di fame o per caduta. La stampa del luogo ha affermato che le scimmie avrebbero attuato questo gesto per vendicare la morte di un loro giovane membro sbranato dai cani, ma gli abitanti del villaggio negano quanto accaduto, sostenendo che non ci sia stata nessuna morte del genere negli ultimi mesi.

Perfino il numero di cuccioli uccisi è stato contestato: alcuni residenti suggeriscono che siano morti più di 200 cani, mentre un ranger locale afferma che solo da tre a quattro cuccioli sono stati effettivamente uccisi. Nonostante ciò, è confermato che le scimmie si stessero comportando in modo strano all'interno del villaggio e ci sono stati anche feriti umani, tra cui un bambino di otto anni.

Non è la prima volta che le scimmie sottraggono dei cuccioli di cani. I primati, infatti, rapiscono i cuccioli e li portano dove vivono per "prendersi cura di loro". Le scimmie, però, non sono molto brave a prendersi cura dei canidi e, poiché non capiscono le loro esigenze di cibo, i cuccioli o muoiono di fame o cercano di scappare, cadendo a terra.

"Incidenti del genere si sono verificati negli ultimi tre mesi. Queste due scimmie vengono nel nostro villaggio. Portano con sé i cuccioli sul tetto delle case o in qualsiasi altro luogo alto", ha dichiarato un abitante del villaggio. "A una tale altezza, questi cuccioli non ricevono né cibo né acqua. Oltre 200 cuccioli hanno perso la vita nel nostro villaggio".

É certo, inoltre, che le scimmie possano avere "sentimenti di vendetta", secondo quanto affermato da Stephanie Poindexter, assistente professore di antropologia alla SUNY Buffalo. Queste creature, infatti, hanno maggiori probabilità di prendere di mira animali che assomigliano all'immagine del loro aggressore.

In questo caso "non sappiamo le loro intenzioni perché non possiamo chiedere loro cosa stiano facendo, ma negli studi sui primati in cattività, nei gruppi sociali negli zoo, abbiamo visto che quando un individuo viene attaccato in qualche modo, la probabilità di attacchi legati al suo aggressore sono più alte", afferma infine Poindexter.

Le scimmie sono creature davvero complesse e affascinanti: alcune ascoltano attentamente i dialoghi altrui prima di fidarsi, mentre altre si salutano prima e dopo una conversazione.