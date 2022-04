Le scimmie con più partner di toelettatura hanno regioni cerebrali emotive più grandi

La ricerca, pubblicata mercoledì sulla rivista Science Advances, ha scoperto che per i macachi con più partner di toelettatura, i nodi chiave nel solco temporale medio-superiore (STS) del loro cervello e l'insula ventrale sono diventati più grandi. Queste sono aree che si pensa svolgano un ruolo nel processo decisionale sociale e nell’empatia.

Gli scienziati affermano che i risultati possono aiutare a comprendere meglio il comportamento umano e anche far luce sui disturbi del neurosviluppo, come l'autismo.

"Per la prima volta, siamo in grado di mettere in relazione la complessità della vita sociale di un gruppo di primati viventi con la struttura del cervello", ha affermato in una dichiarazione l'autrice principale dello studio e dottoranda Camille Testard dell'Università della Pennsylvania.

Studi precedenti hanno trovato un legame tra la variazione delle dimensioni dell'amigdala nelle persone e il numero di amici di Facebook che hanno, suggerendo l'associazione che i social network umani hanno con le regioni del cervello. "Ma è difficile ottenere dati dettagliati sulle interazioni sociali umane perché non possiamo seguire le persone tutto il giorno", ha spiegato Michael Platt, un coautore dello studio.

Nel nuovo studio sulle scimmie, gli scienziati potrebbero superare questo ostacolo. Hanno studiato un gruppo di macachi rhesus ruspanti che vivono a Cayo Santiago, un'isola al largo della costa di Porto Rico, che seguono da oltre un decennio.

I ricercatori si sono concentrati in particolare sui partner di toelettatura che rappresentano relazioni dirette e importanti per i macachi. Gli scienziati hanno esaminato le reti sociali più ampie degli animali, che rappresentano gli individui con cui interagiscono indirettamente.

Hanno scoperto che gli animali sono diventati più sociali e più accettanti l'uno con l'altro, formando nuove relazioni oltre a quelle che già avevano. I ricercatori hanno condotto uno studio completo, registrando le interazioni dettagliate di un gruppo sociale di 68 macachi rhesus adulti sull'isola ed hanno esaminato cinque fattori.

Questi includono lo stato sociale, il numero di partner per la toelettatura, la distanza fisica con altre scimmie, la connessione con le scimmie popolari nella rete e ciò che i ricercatori hanno chiamato "betweenness", ovvero la capacità di fungere da ponte tra parti disconnesse della rete sociale.

Gli scienziati hanno anche raccolto scansioni cerebrali per ogni scimmia nel gruppo sociale, inclusi 35 macachi giovani e neonati. Hanno scoperto che più partner di toelettatura avevano gli individui, più grande era la loro isola mediana di STS e ventrale.

"È stato molto interessante trovare queste regioni, poiché la loro importanza è nota per la cognizione sociale negli esseri umani", ha affermato Jérôme Sallet, un altro coautore dello studio. "Abbiamo anche identificato la regione intermedia del STS in un altro studio che mostra che l'attività in questa regione è modulata dalla prevedibilità dei comportamenti degli altri", ha aggiunto il dottor Sallet.

I ricercatori affermano che i giovani macachi non sono nati con queste differenze nella struttura del cervello ma, piuttosto, queste variazioni sono nate con lo sviluppo. Rimanendo in tema di capacità cognitive e sociali delle scimmie, vi consigliamo una lettura circa la loro capacità di risolvere problemi.