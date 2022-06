Le scimmie preferiscono la musica ai film: Ecco un bizzarro studio dai nobili risvolti

Cosa preferiscono le scimmie tra video e musica? Partendo da questo strano interrogativo, ecco l’esperimento condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Glasgow. Lo scopo finale però è imprevedibile e decisamente interessante.

Il team specializzato nel benessere delle scimmie, ha condotto una ricerca sulle preferenze relative ad un bel film o ad una canzone. Per l’esperimento sono stati reclutati tre esemplari di pitecia dalla faccia bianca, ovvero primati sudamericani presenti nello zoo di Helsinki.

All’interno del loro recinto è stata creata una sorta di sala multimediale rimasta a disposizione delle scimmie per ben 32 giorni. Si tratta di un tunnel costruito in legno e plastica e diviso in tre porzioni, ciascuna coperta da un sensore ad infrarossi. Nel momento in cui una pitecia entrava all’interno di uno dei tre spazi, il sensore rilevava la presenza e l’impianto audiovisivo collegato faceva partire un file video rappresentante forme astratte e colorate o scene sottomarine, oppure un file audio caratterizzato da rumori naturali e anche da un paio di canzoni non specificate.

Durante il mese di esperimento le tre zone in questione sono state rimescolate, scambiando audio e video in modo tale da impedire alle scimmie di associare uno specifico schermo ad un dato stimolo visivo e/o sonoro. Ciò ha permesso al team, di mettere concretamente alla prova i loro gusti.

Alla fine del mese, si è scoperto che ciò che preferiscono sono proprio i file audio, ed in particolare il doppio delle volte rispetto a quelli video. Tuttavia, la scoperta ancor più sorprendente è che sembrerebbero saper variare i loro gusti: quasi alla scadenza del mese di prova, le scimmie hanno cominciato a preferire i video, anche se, non abbastanza da riuscire a ribaltare i risultati ottenuti fino a quel momento.

L’esperimento condotto riflette principalmente su quanto sia difficile la vita per tutti gli animali costretti a vivere in spazi chiusi, appare dunque fondamentale, per chi ne occupa, capire che cosa effettivamente piaccia ai loro abitanti affinché il soggiorno possa essere meno stressante e più stimolante.

