Scimmie sfruttate per lavoro: 'HelloFresh' interrompe la vendita del latte di cocco

Secondo quanto riportato da Axios, aziende del calibro di HelloFresh, Walmart e Target hanno interrotto la vendita di latte di cocco di provenienza tailandese, in quanto la PETA ha mosso accuse gravi verso i rifornitori del prodotto: essi sfrutterebbero delle povere scimmie per ottenere il bene.

PETA, che da sempre lotta per i diritti degli animali, ha presentato a novembre una denuncia ricca di dettagli brutali circa lo stato in cui vertono le scimmie del sud-est asiatico. Il gruppo afferma che queste sono “incatenate, frustate, picchiate e costrette a passare lunghe ore a raccogliere noci di cocco“.

Alla luce di quanto reso pubblico, l’azienda HelloFresh ha deciso di non acquistare più latte di cocco dalla Thailandia, in una dichiarazione: “Non tolleriamo alcuna forma di abuso di animali nella nostra catena di approvvigionamento”, ha dichiarato ad Axios un rappresentante di HelloFresh. “Per precauzione non effettueremo ordini per il latte di cocco dalla Thailandia”.

Nonostante questo piccolo grande traguardo, PETA non ha intenzione di fermarsi e sta esortando tutti i rivenditori di smettere di acquistare la bevanda dalla Thailandia. Se vi sembra un capriccio o una pretesa da poco vi sbagliate di grosso: da siffatto paese asiatico proviene la maggior parte del latte di cocco venduto in tutto il mondo. Le operazioni sono di sensibilizzazione sono attive dal 2019.

Ovviamente, invitiamo anche tutti voi a dare un’occhiata alla provenienza del prodotto che state acquistando, così da non essere complici di questo scempio.