Le scimmie sono molto più versatili di noi nel 'problem solving'

Uno studio ha rilevato come le scimmie siano più efficienti degli esseri umani quando è il momento di essere flessibili e capaci di cambiare approccio, soprattutto quando si tratta di risolvere un problema.

Si sa, gli esseri umani a volte sono estremamente abitudinari. Senza accorgercene ripetiamo gli stessi gesti ogni giorno, per esempio quando ci svegliamo, oppure quando prendiamo la macchina per andare a scuola o al lavoro, seguendo sempre la stessa strada senza pensare che, magari, esiste una scorciatoia, un modo più veloce per raggiungere la nostra destinazione.

Ebbene, questo studio della Georgia State University pubblicato su Nature ha dimostrato come delle scimmie siano, da questo punto di vista, molto più elastiche degli esseri umani quando si tratta di risolvere un semplice problema. Lo studio ha coinvolto 56 persone che hanno “sfidato” 22 scimmie cappuccine (Capuccinus capuccinus) e 7 macachi (Macaca mulatta).

Ad entrambi gli sfidanti è stato proposto un problema che dovevano risolvere per mezzo di alcuni simboli. Lo schema per ricevere la ricompensa (un pezzo di banana per la scimmia ed una musichetta allegra e l’aumento di punteggio per gli esseri umani) era semplice: dovevano spingere un quadrato a strisce con il dito su un supporto informatico, quindi un quadrato punteggiato e, infine, un triangolo che appariva dopo che le altre figure erano state messe in posizione. Se si sbagliava, non veniva concessa alcuna ricompensa.

Dopo che sia le persone che le scimmie hanno capito il funzionamento del test, nelle prove successive il triangolo appariva subito, senza che prima le altre figure venissero messe in posizione. E qui la sorpresa. Il 70% delle scimmie ha messo subito il triangolo nella posizione corretta, ricevendo così il premio, mentre il 61% delle persone no. Lo studio ha messo in evidenza come le scimmie abbiano scelto subito di spostare il triangolo, in barba allo schema imparato all'inizio, non posizionando prima anche gli altri simboli, capendo per prime che il triangolo non era vincolato alle altre figure e andando, così, al di là degli schemi senza agire in “automatico”, senza soffrire di “pregiudizi”.