Queste scimmie dello zoo preferiscono il rumore del traffico ai suoni della natura

Un team di scienziati ha iniziato uno studio con un obiettivo davvero nobile: rendere la vita più confortevole alle scimmie che vivono in uno zoo finlandese. Come? Consentendo loro di scegliere che musica sentire per la prima volta. Tuttavia, quello che hanno scoperto li ha lasciati senza alcuna parola.

Le scimmie dalla faccia bianca hanno preferito i suoni del traffico automobilistico ai rumori della natura e ad altri suoni rilassanti, almeno dal punto di vista umano. Nell'esperimento, gli scienziati dell'Università di Aalto hanno permesso alle scimmie di scegliere ciò che volevano ascoltare da quattro playlist: rumori del traffico, natura e pioggia, rumori zen e musica da ballo.

Il traffico ha avuto la meglio su tutte le altre scelte e gli animali hanno dormito sonni tranquilli mentre il rilassante - almeno per loro - rumore del traffico suonava come sotto fondo. "Pensavamo che avrebbero apprezzato i suoni più rilassanti, come la musica zen, ma in realtà hanno attivato di più i rumori del traffico", ha dichiarato all'Agence France-Presse la scienziata dell'Università, Ilyena Hirskyj-Douglas.

Questi rumori sono così popolari, perché per le scimmie dello zoo sono dei suoni più familiari. "In natura, queste scimmie usano sibili acuti, cigolii e gracidi per rimanere in contatto". Una scoperta che ha sicuramente dell'incredibile e, in futuro, potrebbe aiutare a far scegliere le sistemazioni di queste scimmie.