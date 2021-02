Queste scimmiette 'ascoltano' attentamente i dialoghi altrui prima di fidarsi

Uno studio mette in mostra come una particolare specie di scimmia sia molto attente ai vocalizzi e alle intenzioni dei propri simili, preferendo fare gruppo con quegli individui più disposti ad aiutare.

Lo studio è stato svolto su una specie molto particolare di scimmia, la C. Jacchus , originaria del Brasile e appartenente al genere Callithrix. La scelta di tali esemplari non è casuale ed è ricaduta su di loro perché gli individui formano dei gruppi di 15-20 individui che non solo cooperano tra di loro per il bene del gruppo, ma si danno tutti da fare per allevare e proteggere la prole del clan. Ecco quindi che questa specie risulta essere un modello ideale da studiare per capire come questi animali scelgano gli individui del clan più adatti ad allevare la prole.

Il test, per scoprire come questi animali scelgano i membri del clan, è semplice e geniale e realizzato da scienziati appartenenti all’Università di Zurigo. Per l’esperimento sono stati scelti 21 individui, nati in cattività, ai quali sono state fatte ascoltare, da una cassa nascosta, 3 registrazioni particolari. Nella prima le scimmiette hanno ascoltato i vocalizzi fatti da un adulto che offriva del cibo a dei cuccioli che lo richiedevano, nella seconda un adulto che invece ringhiava ai cuccioli che chiedevano cibo e, come controllo, i vocalizzi di un individuo singolo. Delle telecamere ad infrarossi sono state puntate sul viso di queste creature per registrare i cambiamenti di temperatura del naso: se il naso era bagnato significava che le scimmie erano interessate e attente.

Così gli scienziati hanno capito che la conversazione singola non interessava agli animali che preferivano invece ascoltare le prime due registrazioni. Successivamente le scimmie sono state portate all’interno di una stanza con dei giochi ed uno specchio. Le scimmie, non riuscendo a riconoscersi allo specchio, pensavano che l’immagine riflessa fosse l’autore dei vocalizzi delle registrazioni. Questi animaletti pelosi si avvicinavano più spesso al riflesso dello specchio se prima avevano sentito le vocalizzazioni dell’individuo che aiutava i cuccioli che chiedevano aiuto. Ecco quindi che lo studio, come ci dicono gli scienziati, sottolinea come molti animali interpretano le situazioni e non sono solo osservatori passivi.