Questo scimpanzé è stato il primo animale ad imparare il linguaggio umano

La storia dello scimpanzé Washoe è una di quelle che rimarrà impressa nella storia della comunicazione tra uomo e animale. Questa affascinante creatura, nata in Africa occidentale intorno al 1965, ha dimostrato che le barriere linguistiche possono essere superate anche nel regno animale.

Catturata da piccola, probabilmente dopo la tragica morte della madre, Washoe fu portata negli Stati Uniti e adottata dai Dr. Allen e Beatrix Gardner il 21 giugno 1966. La coppia, entrambi ricercatori cognitivi, aveva un obiettivo ambizioso: insegnare a Washoe la lingua dei segni americana, utilizzata comunemente per comunicare con le persone sorde.

La loro casa nel Nevada divenne il laboratorio vivente dove Washoe, battezzata con il nome della contea in cui viveva, imparò oltre 250 segni. Ma non si trattava solo di un esperimento: i Gardner volevano capire quanto profondamente le scimmie potessero assomigliare agli esseri umani in termini di capacità comunicative. E Washoe non deluse le aspettative. Divenne infatti il primo animale a padroneggiare una lingua umana, un risultato che fu pubblicato sulla prestigiosa rivista Science nel 1969.

Trasferita nel Washington, divenne la matriarca di un gruppo di giovani scimpanzé presso l'Istituto di Comunicazione tra Chimpanzé e Umani dell'Università Centrale di Washington. E qui accadde qualcosa di straordinario: Washoe iniziò a insegnare la lingua dei segni a Loulis, uno dei giovani scimpanzé, segnando la prima volta in cui un primate imparava una lingua da un altro primate e non da un essere umano.

Tuttavia, come spesso accade in ambito scientifico, la capacità di Washoe di utilizzare la lingua dei segni fu oggetto di dibattito. Alcuni scienziati sostenevano che stesse semplicemente imitando i segni, senza una vera comprensione della grammatica. Indipendentemente dalle controversie, la storia di Washoe ha aperto la porta a nuove ricerche sulla comunicazione tra specie, dimostrando che la barriera linguistica potrebbe non essere così insormontabile come una volta pensavamo.