Questi scimpanzé hanno un modo di comunicare del tutto inaspettato

E’ stato osservato uno strano comportamento in alcuni gruppi di scimpanzé che sono soliti battere delle grosse pietre contro gli alberi. Gli scienziati si interrogano sul perché di questo bizzarro atteggiamento.

Già nel 2016 è stato osservato, da parte di scienziati del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, uno strano comportamento all'interno di un gruppo di scimpanzé: dopo aver preso delle grosse pietre, questi primati hanno incominciato a batterle contro le cortecce degli alberi. Si possono, infatti, osservare, alla base degli alberi prescelti per questo strano trattamento, delle pile di rocce usate dagli animali. Tuttavia, a rendere la cosa ancora più strana è il fatto che solo determinate specie di alberi vengono selezionate. Vi è da dire che questo modo di fare, nuovo e misterioso, è stato osservato, in particolare, in scimpanzé della zona di Africa più a occidente.

Le modalità di lancio possono anche essere diverse da individuo a individuo (soprattutto sono i maschi che si dilettano nel lancio) e, in particolare, alcuni esemplari, invece di lanciarlo una volta sola, tirano il sasso contro la corteccia più volte di seguito. Gli scienziati, per tentare di spiegare questo atteggiamento, hanno studiato i suoni che le cortecce degli alberi emettevano quando venivano colpite dalle rocce scoprendo un fatto piuttosto interessante. Le specie di alberi che gli individui sceglievano emettevano suoni a frequenze molto basse che, nelle foreste pluviali dove vivono queste creature, si propagano per una distanza maggiore prima di scomparire del tutto.

Questo comportamento potrebbe, quindi, essere una specie di richiamo, un modo per far sapere agli altri membri del gruppo la posizione. Questo modo di fare potrebbe anche rappresentare, soprattutto per gli individui che amano lanciare le rocce contro le cortecce più volte di seguito, una prima forma di musica. Probabilmente ci vorranno ulteriori studi per comprendere appieno tutto ciò e dare una risposta ancora più affidabile su questo misterioso ma affascinante comportamento di questi primati.