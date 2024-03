Le scimpanzé continuano a giocare con i loro figli anche nei momenti brutti

Siamo abituati a pensare che solo la nostra specie è capace di sviluppare comportamenti complessi o a insegnare alle giovani generazioni, ma questo non è considerato più molto vero da un intero gruppo di scienziati che studia l'apprendimento nei primati e il loro amore nel gioco.

Una nuova ricerca ha anche sottolineato l'importanza che assume il gioco fra i giovani di scimpanzé e le loro madri, tanto che quest'ultime possono persino rinunciare a delle chance alimentari pur di continuare a giocare con i propri figli.

Le ragioni biologiche per cui questo avviene sono diverse, ma la principale è che in tal modo si assicurano d'impartire alla prole delle informazioni che ritengono utili per la loro sopravvivenza.

Gli autori della ricerca hanno passato 10 anni ad osservare questi animali nel Parco Nazionale di Kibale in Uganda, prima di formulare questa teoria e di rendersi conto che il gioco non è solo una questione di divertimento tra i primati. Esso può essere infatti anche considerato da alcune scimmie come una valvola anti stress, come solitamente avviene anche per la nostra specie, quando ci ritroviamo a giocare con i videogiochi dopo una lunga giornata di lavoro.

Giocare con i propri figli, infatti, non solo abbassa i livelli di stress della madre, ma induce un generale rilassamento nei cuccioli, che così vivono di meno l'ansia anche nel caso in cui il loro gruppo viva un momento di difficoltà o di pericolo.

"Penso che quello che distingue i primati dal resto dei mammiferi è che essi trascorrono più tempo durante le fasi di crescita rispetto le altre specie e che siano propensi a giocare per molto più tempo, in quanto hanno inventato nuove funzioni del gioco" ha detto uno degli autori dello studio, Zarin Machanda. "Hanno anche un cervello altamente sviluppato e vivono in gruppi strutturati, con regole molto specifiche che governano le interazioni tra gli individui. Il gioco permette loro di sviluppare non solo abilità fisiche, ma anche abilità di interazione sociale".

Tramite il gioco le scimmie antropomorfe possono imparare a riconoscere le specie commestibili da quelle non digeribili, possono imparare a conoscere meglio la loro forza e nuovi strumenti, ma possono anche apprendere le regole delle varie strutture sociali, presenti all'interno del gruppo. Giocando spesso con le loro madri e con i loro fratelli gli scimpanzé sono indotti a creare un legame ancora più saldo con i loro parenti, che rimane solido anche dopo la fine dell'età adolescenziale. Un adattamento che ha consentito a queste specie di sopravvivere a lungo alle sfide ambientali presenti all'interno del loro areale.

In passato, alcuni scienziati pensarono persino di sfruttare la propensione dei piccoli scimpanzé a giocare per verificare se fossero in grado di imparare anche il linguaggio umano. Evento che si realizzò nella seconda metà degli anni Sessanta, tramite gli studi cognitivi effettuati su Washoe, il primo scimpanzé ad aver mai imparato il linguaggio dei segni americano.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.