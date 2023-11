Gli scimpanzé sono in grado di usare tattiche militari viste solo negli umani

Ancora una volta, un gruppo di ricercatori è rimasto stupefatto dalla somiglianza tra noi e una specie animale. Due comunità di scimpanzé sono stati viste interagire attraverso una particolare tattica militare, usata dagli esseri umani fin dall'antichità.

Nello specifico, lo studio (pubblicato su PLOS Biology) ha osservato attentamente due diversi gruppi di Pan troglodytes verus, nell'Africa occidentale; i membri di entrambi salivano sulle rispettive colline in avanscoperta, per poter sorvegliare sull'altro gruppo. Dopodiché, decidevano se entrare o meno nel territorio conteso.

Andare in ricognizione per potenziali pericoli non è una novità nel mondo animale, ma secondo i ricercatori questa è la prima volta che documentiamo una specie in grado di sfruttare un'elevazione per sorvegliare un territorio.

"È la prova di un'abilità metacognitiva, cioè riflettere sulla propria conoscenza e agire di conseguenza per ottenere più informazioni," ha affermato l'autore Sylvaine Lemoine, della Cambridge University.

I ricercatori specificano anche che il confine tra le due comunità di scimpanzé non è fisso, e ciò che conta è la loro presenza giornaliera in una determinata area; praticamente, è come vivere in un "costante stato di guerriglia a bassa intensità". Inoltre, sembra che gli scimpanzé salgano sulle colline con l'intenzione di evitare il conflitto, ma anche per calcolare i pro e contro di un attacco.

I dati analizzati hanno fornito numerosi indizi per quanto riguarda lo studio dei primati della Costa d'Avorio, ma il team ritiene che questi comportamenti possano essere comuni ad altri membri della specie nel mondo; le complesse abilità cognitive dimostrate sono state, con tutta probabilità, favorite dalla selezione naturale, portando a credere che anche le nostre tattiche militari siano un prodotto dell'evoluzione umana.