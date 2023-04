Gli scimpanzè sono in grado di utilizzare dei rami come ascia e questo è incredibile

È ben noto che gli scimpanzè sono animali molto intelligenti, tant’è che diverse opere di fantasia hanno ipotizzato una possibile ribellione degli stessi, stanchi di sottostare al dominio umano. Tuttavia, oggi non siamo qui per immaginare scenari apocalittici, bensì per ammirare il genio di questi primati: sono capaci di usare dei rami come asce.

La scoperta è avvenuta quando gli scienziati si sono accorti che un gruppo di primati stava selezionando meticolosamente un ramoscello, in base alla forma e alla grandezza delle noci e dei frutto che avrebbero dovuto aprire. Anche il modo in cui posizionano lo strumento ha lasciato senza fiato gli esperti, dimostrando anche di saper misurare la quantità di forza necessaria per aprire i gusci.

Gli scimpanzè sono annoverati tra gli animali più intelligenti sul pianeta e l’utilizzo di strumenti specifici per mansioni specifiche ne è una prova lampante; inoltre, in questo genere di applicazioni si denota anche le capacità di adattamento e di problem solving dei primati.

L’uso degli strumenti è da sempre identificato come un tassello fondamentale nella storia dell’evoluzione umana, perciò questa scoperta ci dice molto anche di noi. Gli scimpanzè sono tra i pochi animali (quindi, non umani) a palesare questo comportamento, motivo in più per studiarne lo sviluppo.