Gli scimpanzé invecchiano in modo simile agli esseri umani

Un team di ricercatori dell'Università del New Mexico e del Kibale Chimpanzee Project ha trovato analogie tra il modo in cui invecchiano gli scimpanzé e gli umani. In un nuovo articolo, il gruppo descrive i loro 20 anni di studio sugli scimpanzé che vivono nel Kibale National Park e su ciò che hanno imparato sull'invecchiamento di queste scimmie.

Con l'età le persone subiscono cambiamenti nel loro asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), un sistema biologico che svolge un ruolo importante nel modo in cui le persone rispondono allo stress. Uno di questo è l'aumento dei livelli di produzione di cortisolo; un ormone che svolge un ruolo nella regolazione del metabolismo e della pressione sanguigna.

Secondo delle ricerche precedenti, l'eccesso di cortisolo può portare a problemi come l'indebolimento del sistema immunitario, infiammazione e altre patologie, tutti sintomi dell'invecchiamento nell'uomo. Anche gli scimpanzé sembrano avere un processo simile. Il lavoro del team fa parte di un grande sforzo complessivo per studiare le caratteristiche fisiche e comportamentali degli scimpanzé in un ambiente (quasi) naturale.

I membri del team hanno raccolto campioni di urina da 59 adulti di scimpanzé nel corso di 20 anni. Nell'analizzare la loro composizione, i ricercatori hanno scoperto che anche gli scimpanzé presentano livelli elevati di cortisolo mentre invecchiano, in modo simile a quello che succede negli umani.