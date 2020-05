Gli scimpanzé muovono le labbra in modo molto simile al linguaggio umano

Come si sviluppò il linguaggio negli esseri umani? Un nuovo studio suggerisce che un indizio sullo sviluppo di questa capacità unica potrebbe essere trovato negli scimpanzé, poiché muovono le labbra a un ritmo simile al parlato umano.

L'evoluzione del linguaggio umano è un mistero per tutti noi, e ne esistono pochi accenni nei primati non umani. Negli ultimi anni, alcuni scienziati proposero che il linguaggio umano derivasse meno dalle vocalizzazioni dei primati e più dalle espressioni ritmiche del viso. Gli esseri umani di tutto il mondo sono noti per aprire la bocca 2-7 volte al secondo mentre parlano (da 2 a 7 hertz), con ogni ciclo aperto-chiuso corrispondente a una sillaba.

Mentre i ritmi universali del linguaggio umano, o i rapidi cicli di apertura e chiusura della bocca, sono stati trovati anche nei gesti di oranghi e macachi, questa è la prima volta che un tale ritmo è stato identificato negli scimpanzé. Confrontando le registrazioni di quattro popolazioni di queste scimmie, sia selvatiche che in cattività, i ricercatori hanno ora scoperto questi animali muovono le labbra a un ritmo medio simile a un discorso di 4 hertz.

Questi risultati "supportano l'ipotesi che il discorso abbia avuto inizio negli antichi segnali ritmici dei primati", affermano i ricercatori dietro lo studio. "Tuttavia, questa possibilità rimane provvisoria fino a quando non saranno disponibili nuovi dati più dettagliati sia dai primati non ominidi che ominidi", aggiungono.

Tra popolazioni in cattività e selvagge, gli autori non hanno trovato alcuna differenza sistematica nei segnali della bocca, probabilmente a causa di una "sostanziale sovrapposizione nella gamma di ritmi presenti" tra individui in diversi gruppi. Dovranno essere raccolti ulteriori dati tra individui e popolazioni in modo da poter capire da dove provenga questo ritmo misteriosamente simile al linguaggio.