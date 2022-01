Scimpanzé hanno stupito ricercatori perché non sanno utilizzare questo semplice strumento

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Human Behavior, gli scimpanzé non riescono a utilizzare uno strumento base per frantumare le noci: lo schiaccianoci. Queste nuove scoperte sosterrebbero l'idea che questo comportamento complesso sia appreso dagli altri... rendendo le creature molto simili a noi.

Nel documento, gli animali sono stati osservati per capire come facciano ad utilizzare una roccia come strumento per rompere le noci. I primatologi coinvolti nello studio hanno studiato gli scimpanzé di Seringbara, sui monti Nimba, in Guinea. La teoria era che, se fossero stati forniti gli strumenti e le prelibatezze giuste, sarebbe emerso il comportamento innato di utilizzare le rocce come strumenti per abbattere i cibi duri.

Incredibilmente, gli scimpanzé non hanno rotto nulla e i ricercatori sono rimasti di stucco (un po' come quando hanno scoperto che degli scimpanzé avevano ucciso dei gorilla). Sono stati studiati 11 gruppi, ma solo a una femmina di scimpanzé è stata vista mangiare il frutto della palma. La conclusione del team è che per gli scimpanzé di Seringbara, l'uso di strumenti per schiacciare le noci richiede l'adozione dell'apprendimento sociale, non solo delle giuste condizioni ecologiche.

"I nostri risultati suggeriscono che gli scimpanzé acquisiscano comportamenti culturali più simili agli umani e non inventano semplicemente uno strumento complesso, ma usano comportamenti come schiacciare le noci da soli", ha affermato l'autrice principale dello studio, Kathelijne Koops, in una dichiarazione. "Le nostre scoperte sugli scimpanzé selvatici, i nostri parenti viventi più stretti, aiutano a far luce su ciò che rende unica la cultura umana".

Gli scimpanzé sono molti simili a noi, e invecchiano proprio come gli esseri umani.