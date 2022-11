Uno scimpanzé può diventare umano? Esperimento lo ha allevato come un figlio per scoprirlo

Una creatura simile agli esseri umani, può diventare un umano? Ovviamente con le limitazioni del caso. Per scoprirlo, Winthrop e Luella Kellogg, psicologi che hanno dedicato la loro vita alla comprensione delle specie animali intelligenti, decisero di allevare uno scimpanzé come un figlio nel 1931.

La coppia aveva già un figlio di 10 mesi, Donald, che venne affiancato da Gua, uno scimpanzé di appena sette mesi e mezzo. Gua e Donald erano considerai dai genitori come fratello e sorella e i due ricevettero un'attenzione costante: gli venivamo assegnati gli stessi compiti di apprendimento e indossavano gli stessi abiti e pannolini.

Gua si è sviluppato bene, acquisendo buone capacità motorie e forza fisica, camminava eretto e poteva rispondere a 20 semplici comandi, e a 12 mesi era considerato persino più intelligente di Donald. Le differenze, tuttavia, iniziavano a diventare palesi con la crescita: mentre l'umano utilizzava l'aspetto fisico e i volti per identificare le persone, lo scimpanzé usava gli odori e i vestiti che indossavano.

A 16 mesi, Donald ha iniziato a formare parole, ma Gua non poteva. Alla fine, mentre la scimmie eccelleva nei primi compiti in tenera età, il suo cervello semplicemente non riusciva a tenere il passo con lo sviluppo di Donald (com'è ovvio). Incredibilmente, però, mentre l'animale non poteva sviluppare dei processi umani, l'essere umano - ovvero Donald - iniziò a comportarsi come una scimmia.

Nove mesi dopo, l'esperimento fu interrotto proprio per questo motivo: il figlio della coppia stava iniziando ad imitare alcuni suoni della "sorella". Sebbene poco ortodosso e altamente immorale per gli standard odierni, lo studio ha rivelato alcune conclusioni affascinanti: è stato persino dimostrato che alcuni primati possiedono le capacità vocali per formare parole, ma mancano dello sviluppo cerebrale per attraversare questo step.