Scioccanti immagini ci mostrano le conseguenze dell'innalzamento del mare sulle città

L'organizzazione no-profit Climate Central ha mostrato le scioccanti conseguenze dell'innalzamento del livello del mare, come conseguenza del cambiamento climatico, sulle città della Terra. É questo il destino che ci aspetta se l'umanità non dovesse fare qualcosa per limitare le nostre emissioni.

Le immagini, che potrete trovare in calce alla notizia, ci mostrano le conseguenze di un aumento di temperatura di 3 gradi Celsius rispetto all'epoca pre-industriale. Climate Central ha fatto davvero un ottimo lavoro di simulazione e potrete esplorare gli effetti dell'innalzamento del livello del mare in più città, perfino in Italia (nello specifico Catania e Napoli), attraverso il loro sito ufficiale.

Secondo le stime, il 10% della superficie della Terra potrebbe essere ricoperta d'acqua entro l'anno 2100, se non dovessimo riuscire a limitare le nostre emissioni secondo quanto stabilito dall'Accordo per il clima di Parigi (pochissime nazioni dell'Accordo stanno facendo qualcosa attualmente). Queste immagini sono state rilasciate prima della conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite del 2021 a Glasgow.

"Le decisioni che prendiamo a Glasgow e le azioni che intraprendiamo in questo decennio si ramificheranno per centinaia e migliaia di anni", ha dichiarato al The Guardian Benjamin Strauss, CEO e capo scienziato di Climate Central. Soltanto nell'ultimo secolo, inoltre, abbiamo visto un innalzamento del mare di circa 30 centimetri (entro il 2050 potrebbero spostarsi 300 milioni di persone per questo motivo).