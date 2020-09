Scioccanti immagini satellitari mostrano che accade quando incendi e uragani si incontrano

Una nuova serie di immagini satellitari pubblicate sul sito web dell'Osservatorio della Terra della NASA ci mostra quello che succede quando il fumo degli incendi incontra i cicloni. Le immagini combinano le recenti osservazioni degli Stati Uniti scattate da diversi satelliti della NASA dal 14 al 16 settembre.

Il fumo, colorato di arancione, proveniente da un'immensa serie di incendi sulle vele della costa occidentale, mentre i cicloni arrivano dall'altra parte del paese. L'immagine, del 15 settembre, mostra le due catastrofi meteorologiche che interagiscono, mentre i venti dell'uragano Paulette si incontrano con i pennacchi degli incendi.

Queste immagini ci mostrano chiaramente l'intensità delle stagioni in corso degli uragani e degli incendi che hanno colpito il Nord America. Per darvi un'idea: gli incendi in California hanno bruciato oltre 1,4 milioni di ettari di terra fino al 21 settembre, quasi raddoppiando il precedente record di 768.000 ettari stabilito nel 2018. Alcuni pennacchi di fumo si sono alzati per più di 17 chilometri in aria.

Anche la stagione degli uragani sta destando molta preoccupazione ed è stata così attiva quest'anno che gli organi incaricati hanno letteralmente esaurito i nomi per nuove tempeste. Il 16 settembre, infatti, l'uragano Sally si è abbattuto in Alabama come un uragano di categoria 2, portando "inondazioni storiche e catastrofiche". Gli uragani Sally e Paulette si sono schiantati alle Bemuda il 14 settembre come uragani di categoria 1. Questi erano solo due dei cinque cicloni tropicali che si sono sviluppati simultaneamente nell'Oceano Atlantico all'inizio di quella settimana.

Il motivo di tutti questi eventi estremi? La stagione degli incendi e degli uragani sono state "potenziate" dai cambiamenti climatici in corso, secondo la quasi totalità degli esperti.